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07:57 (мск), источник: dostup1.ru

Атмосферное давление в Челябинске рухнуло на 15 единиц

Атмосферное давление в Челябинске утром 15 ноября ниже нормы на 15 единиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +5° 0 м/с 70% 768 мм рт. ст. +13°

В 8.30 в центре города барометры показывают 730 мм ртутного столба, утром 14 ноября — 742 мм.

Синоптики напоминают, что в отдельные годы атмосферное давление опускается до 719 мм или повышается до 767 мм.

Колебания атмосферного давления происходят постоянно, но обычно перепады составляют 1−2 мм, это никак не влияет на самочувствие здоровых людей. Но люди с сосудистыми нарушениями могут ощущать дискомфорт — врачи их называют метеопатами. В такой ситуации важно контролировать уровень давления, сердечный ритм, показатели сахара в крови. Следует помнить, что выполнение рекомендаций лечащего врача и своевременный прием назначенных им лекарственных препаратов помогут чувствовать себя лучше, говорят эксперты.

Днем в Челябинске облачно, небольшой дождь, ветер южный с переходом на западный, его скорость от 5 до 10 м/с, температура воздуха плюс 2−4 градуса.

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