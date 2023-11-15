07:57 (мск), источник: dostup1.ru
Атмосферное давление в Челябинске рухнуло на 15 единиц
Атмосферное давление в Челябинске утром 15 ноября ниже нормы на 15 единиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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В 8.30 в центре города барометры показывают 730 мм ртутного столба, утром 14 ноября — 742 мм.
Синоптики напоминают, что в отдельные годы атмосферное давление опускается до 719 мм или повышается до 767 мм.
Колебания атмосферного давления происходят постоянно, но обычно перепады составляют 1−2 мм, это никак не влияет на самочувствие здоровых людей. Но люди с сосудистыми нарушениями могут ощущать дискомфорт — врачи их называют метеопатами. В такой ситуации важно контролировать уровень давления, сердечный ритм, показатели сахара в крови. Следует помнить, что выполнение рекомендаций лечащего врача и своевременный прием назначенных им лекарственных препаратов помогут чувствовать себя лучше, говорят эксперты.
Днем в Челябинске облачно, небольшой дождь, ветер южный с переходом на западный, его скорость от 5 до 10 м/с, температура воздуха плюс 2−4 градуса.