В США заявили о рекордном числе студентов из Узбекистана, которые учатся в американских вузах

В 2022/23 учебном году в высших учебных заведениях США обучались рекордные 1089 студентов по сравнению с 631 в 2021/22 году, говорится в отчете. Большинство, или 57,2 процента, обучались на бакалавриате, 29,9 процента имели высшее образование, 7,9 процента проходили факультативную практическую подготовку, а 5 процентов были зачислены на программы без получения ученой степени, такие как английский язык или краткосрочное обучение.
Согласно отчету, в целом число иностранных студентов в Соединенных Штатах превысило 1 миллион в прошлом учебном году, что на 14 процентов больше, чем в предыдущем году, и достигло нового максимума в 1 057 188.
Отметим, что в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, в 2022—2023 учебном году проходили обучение 53 тысячи граждан Узбекистана. Из них 11,7 тысячи студентов — за счет бюджетных ассигнований России. При этом более 10 тысяч узбекистанцев поступили в вузы на равных с гражданами России основаниях, а еще около 1,6 тысячи — за счет специальной квоты российского правительства.