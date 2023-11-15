10:15 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Краснодар вновь ушел под воду
Накануне в Краснодаре прогнозировали проливные дожди с 14 по 16 ноября.
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Прогнозы метеорологов сбываются, а значит город вновь уходит под воду. В редакцию ИА KrasnodarMedia обратились жители, которые уже традиционно столкнулись с подтоплениями во время дождя. В Музыкальном районе на улицах Есенина и Гомельская тротуары и пешеходные зоны становятся недоступными для передвижения горожан.
— Добраться в школу и детский сад — это настоящее испытание, — пишут жители микрорайона.