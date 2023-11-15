В Хабаровске произошли две аварии на водопроводе

Первая авария случилась на улице Лермонтова, 22. На раструбном соединении произошла течь, в результате чего в системе подаче воды упало давление. В 19:15 специалисты закончили работы и открыли задвижки, а к 20 часам давление нормализовалось.
Вторая коммунальная авария возникла на пересечении улиц Гамарника и Слободской. Пока что её ликвидировали частично — специалисты отключили повреждённый участок. Однако благодаря своевременной локализации подача воды в жилые дома не прекратилась.
«Сотрудники МУП сделали так, чтобы после 18 часов все уже были с водой и давление стало нормальным. В ближайшее время в плановом режиме будут произведены раскопки для полного устранения аварии», — отметили в «Водоканале».