Главное
Главные новости 15 ноября
11:44 (мск), источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровске произошли две аварии на водопроводе

В Хабаровске за сутки устранили две аварии, которые произошли на водопроводной сети. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на МУП «Водоканал».

Источник: Мэрия Хабаровска

Первая авария случилась на улице Лермонтова, 22. На раструбном соединении произошла течь, в результате чего в системе подаче воды упало давление. В 19:15 специалисты закончили работы и открыли задвижки, а к 20 часам давление нормализовалось.

Вторая коммунальная авария возникла на пересечении улиц Гамарника и Слободской. Пока что её ликвидировали частично — специалисты отключили повреждённый участок. Однако благодаря своевременной локализации подача воды в жилые дома не прекратилась.

«Сотрудники МУП сделали так, чтобы после 18 часов все уже были с водой и давление стало нормальным. В ближайшее время в плановом режиме будут произведены раскопки для полного устранения аварии», — отметили в «Водоканале».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Бросили копать окопы, а там наши „двухсотые“». В ВСУ пропадают целые роты
Леониды в фокусе. Где и когда можно будет увидеть метеорный поток
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ