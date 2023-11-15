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09:32 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Гурьевске закрыли центр адаптации из-за нарушений пожарной безопасности

Социальный центр закрыли на неопределённый срок.

В Гурьевске судебные приставы запретили деятельность центра реабилитации и адаптации населения из-за нарушений требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства и соблюдения порядка оказания социальных услуг.

Руководство центра предупредили об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы. Вход нежилого помещения опечатали. Двери центра будут закрыты на неопределённый срок.

Так, в начале ноября в посёлке Новый Ленинска-Кузнецкого из-за нарушений правил пожарной безопасности сгорел дом престарелых. К счастью, никто не пострадал, однако год назад в Кемерове произошёл пожар в доме милосердия, из-за чего погибло 23 человека.

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