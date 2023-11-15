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11:37 (мск), источник: АиФ Уфа

Илюза Исяндавлетова из Башкирии выиграла Гран-при конкурса «Мисс Азия-2023»

Ее признали самой красивой девушкой Азии.

Источник: Модельное агентство LUNA MODELS

Жительница Башкирии 22-летняя Илюза Исяндавлетова получила Гран-при международного конкурса красоты «Мисс Азия — 2023», завершившегося в Индии.

Уроженка Сибая и выпускница БГПУ им. Акмуллы поблагодарила каждого, кто в нее верил.

«Спасибо каждому, кто поддерживал меня. Не оставил без внимания. Сейчас мне нужно поспать после завершения конкурсной недели. Всем индийский поцелуй», — написала Илюза в соцсетях.

Исяндавлетова обошла конкуренток из Таиланда, Непала и Объединенных Арабских Эмиратов. Известно, что она также имеет звания «Мисс Республика Башкортостан — 2023» и «1-я вице-Мисс Азия-Сибирь».

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