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Главные новости 15 ноября
11:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Еще один день без осадков ожидается в Хабаровском крае перед циклоном

Четверг, 16 ноября, в Хабаровском крае будет теплым.

Сейчас в Монтгомери: Монтгомери: +11° 6 м/с 87% 762 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

В Хабаровский край пришло потепление. Предпоследний рабочий день в регионе ожидается относительно теплым, спокойным, без осадков и сильного ветра. Опасных метеоявлений синоптики не прогнозируют.

Снега не будет во всем регионе. В Хабаровске ночью 13−15 градусов мороза, днем потеплеет до −2…-4 градусов. Ветер восточный, до девяти метров в секунду.

На юге ночью от 11 до 16 градусов ниже нуля, а днем ожидаются даже плюсовые температуры: от минус двух до плюс трех. Ветер слабый, юго-восточный, до шести метров в секунду.

В центре региона ночью 11−20 градусов со знаком «минус», днем — от минус девяти до плюс трех. Ветер юго-восточный, до 10 метров в секунду.

На севере ночью холодно, до −28 градусов. Днем потеплеет до −1…-18 градусов. Ветер различных направлений, до 11 метров в секунду.

Синоптики напоминают, что 17 и 18 ноября регион накроет циклон. Ожидается сильный снег, ветер, метель, на дорогах гололед.

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