11:39 (мск), источник: Комсомольская правда
Еще один день без осадков ожидается в Хабаровском крае перед циклоном
Четверг, 16 ноября, в Хабаровском крае будет теплым.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Хабаровский край пришло потепление. Предпоследний рабочий день в регионе ожидается относительно теплым, спокойным, без осадков и сильного ветра. Опасных метеоявлений синоптики не прогнозируют.
Снега не будет во всем регионе. В Хабаровске ночью 13−15 градусов мороза, днем потеплеет до −2…-4 градусов. Ветер восточный, до девяти метров в секунду.
На юге ночью от 11 до 16 градусов ниже нуля, а днем ожидаются даже плюсовые температуры: от минус двух до плюс трех. Ветер слабый, юго-восточный, до шести метров в секунду.
В центре региона ночью 11−20 градусов со знаком «минус», днем — от минус девяти до плюс трех. Ветер юго-восточный, до 10 метров в секунду.
На севере ночью холодно, до −28 градусов. Днем потеплеет до −1…-18 градусов. Ветер различных направлений, до 11 метров в секунду.
Синоптики напоминают, что 17 и 18 ноября регион накроет циклон. Ожидается сильный снег, ветер, метель, на дорогах гололед.