11:29 (мск), источник: Комсомольская правда
В Эхирит-Булагатском районе простились с земляком, погибшим в зоне СВО
У него остались жена, трое детей и внучка.
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Жители Эхирит-Булагатского района простились с земляком, погибшим в зоне СВО. Дунаев Олег Васильевич родился 3 декабря 1976 года в Зиме. Однако с детства до взрослого возраста прожил в поселке Усть-Ордынский. Об этом сообщает в своем телеграм-канале мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.
После окончания школы молодой человек выбрал профессию механика, отучился и пошел служить в армию. Его направили в военно-космические войска в Уссурийск.
Вернувшись домой, Олег Дунаев устроился в патрульно-постовую службу, потом работал водителем. Был женат, есть три ребенка. Подрастает внучка.
— Все помнят его веселым, добрым и отзывчивым. Он был душой компании. За верность, храбрость и отвагу Олег Васильевич Дунаев награжден орденом Мужества посмертно, говорит мэр Эхирит-Булагатского района.