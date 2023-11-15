10:31 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростове число автобусов увеличили с 15 ноября
В Ростове-на-Дону количество общественного транспорта увеличили с 15 ноября.
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В Ростове-на-Дону увеличится количество автобусов на зимнее время. Об этом сообщили в «Ростовском городском транспорте».
В зимнее время необходимо увеличить количество автобусов на маршрутах. Эти условия прописаны в контрактах с перевозчиками. Так, на маршрутах №№ 1 и 27 появятся по два автобуса, поэтому в будни будут курсировать 12 единиц общественного транспорта. Ещё один автобус добавят автобус на маршрут № 15.
На маршруты № 51, 61 будут выезжать на линию по восемь автобусов. А на маршруте № 18 решили добавить еще четыре автобуса. Также прибавится дополнительный троллейбус на маршруте № 2.