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10:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове число автобусов увеличили с 15 ноября

В Ростове-на-Дону количество общественного транспорта увеличили с 15 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону увеличится количество автобусов на зимнее время. Об этом сообщили в «Ростовском городском транспорте».

В зимнее время необходимо увеличить количество автобусов на маршрутах. Эти условия прописаны в контрактах с перевозчиками. Так, на маршрутах №№ 1 и 27 появятся по два автобуса, поэтому в будни будут курсировать 12 единиц общественного транспорта. Ещё один автобус добавят автобус на маршрут № 15.

На маршруты № 51, 61 будут выезжать на линию по восемь автобусов. А на маршруте № 18 решили добавить еще четыре автобуса. Также прибавится дополнительный троллейбус на маршруте № 2.

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