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10:43 (мск), источник: АиФ Владивосток

На Некрасовском путепроводе продолжается ремонт пешеходной зоны

Компания «Бетон-Сервис» выступает подрядчиком по данному проекту.

Источник: Аргументы и факты

На улицах Владивостока продолжаются дорожные работы. Среди адресов, где ремонтируют дороги находится Некрасовский путепровод. Здесь ведется ремонт тротуара, и на некоторых участках работы уже завершены, а на других продолжаются.

Управление дорог администрации Владивостока сообщило, что компания «Бетон-Сервис» выступает подрядчиком по данному проекту. Рабочие планируют завершить ремонт пешеходной зоны от «Молодежной» до «Некрасовской», включая спуски к ТГМУ и Некрасовскому рынку, до конца текущего года.

На данный момент на некоторых участках уже отремонтированы железобетонные панели-основания тротуара, уложено новое асфальтовое покрытие и установлены закладные под пешеходное ограждение и леера, которые будут разделять проезжую часть от тротуара. На других участках проводится демонтаж и установка необходимых конструктивных элементов, а на третьих укладывается бетон, который приобретает прочность перед асфальтированием.

Общая длина бетонного основания составляет 857 метров, а уже уложено асфальтовое покрытие на 610 метрах. Всего будет отремонтировано почти 1600 метров пешеходной зоны на путепроводе в направлении центра города.


Напомним, что пешеходное ограждение в настоящее время подготавливается к установке на базе предприятия. Новые леера, разделяющие проезжую и пешеходную части, также будут смонтированы.

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