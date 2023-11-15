Первую высадку космонавтов РФ на Луну запланировали на 2031−2040 годы

«Подготовка к развертыванию лунной базы — 2031−2040 [годы]», — говорится в проекте дорожной карты освоения Луны, представленной Соловьевым на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.
Отмечается, что на этот этап освоения естественного спутника планируется начало пилотируемых экспедиций (в том числе первая высадка), а также геологические исследования. Строительство самой лунной базы запланировано на период с 2041 по 2050 год. Кроме того, в дорожной карте подчеркивается, что на этот период запланировано «закрепление приоритета» России на Луне.
Также в 2041—2050 годах дорожная карта предполагает начало добычи и использования воды, а также кислорода на Луне. Помимо этого, специалисты планируют производить отработку технологий производства из местных ресурсов. С этой целью на Луне будут применяться экспериментальные добывающие и производственные комплексы, а также оборудование для бурения и экскавации.
Кроме того, в дорожной карте говорится об использовании после 2050 года ресурсов Луны для освоения космического пространства, включая добычу редких ресурсов и поддержку экспедиций в дальний космос. В этих целях на Луне планируется создать комплексы производства и хранения компонентов топлива, средства орбитальной сборки и дозаправки, а также комплекс добычи редких ресурсов.
Советская лунная программа предполагала создание сети обитаемых баз и проведение научных экспериментов в разных районах естественного спутника Земли в 1970—1985 годах. Также планировалось, что к началу 1970-х годов будет обеспечено пребывание космонавтов на Луне в течение 15−20 суток. Большую часть планов лунной программы в советские годы реализовать не удалось. Россия возобновила лунную программу в 2021 году.