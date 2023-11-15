11:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Криптодобытчик из Иркутска пытался оправдать майнинг просушкой комнаты после пожара
Мужчина увеличил потребление электричества в своей квартире в 33 раза.
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Житель Иркутска установил в своей квартире на первом этаже майнинговое оборудование. Многочисленные гофры от шумобоксов он подвел к вентилятору на окне, поэтому от них шел ощутимый шум. Когда в дверь иркутянина постучали пришедшие с проверкой энергетики, мужчина заявил, что данное оборудование функционирует, чтобы просушить жилье после пожара, а не извлечь выгоду. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Однако подтвердить свои слова о пожаре хозяин квартиры не смог, а мирным путем решать вопрос не согласился, поэтому энергетики подали на майнера в суд и одержали победу. Теперь криптодобытчик обязан погасить долг за потребленное электричество за год по его коммерческой стоимости.
Специалисты «Иркутскэнергосбыта» сделали анализ энергопотребления квартиры, зафиксировав его резкое увеличение. При этом, электричество потреблялось стабильно высоко круглый год и независимо от времени суток. К примеру, в январе 2022 — 8026 кВт, в июне 2022 — 7098 кВт. Нагрузка на приборе учета, расположенном на лестничной площадке, показала 7 кВт. Если сравнить период, когда в квартире включены лишь бытовые приборы, средняя нагрузка составляет 0,3 кВт. В сравнении с потреблением электричества таких же по площади квартир в домах по этой же улице, объем потребления выше в 33 раза.
Такой резкий скачок нагрузки в жилье грозит опасностью с точки зрения пожбезопасности, так как бытовые сети не рассчитаны на промышленную работу. Поэтому инфраструктура работает на пределе своих возможностей, из-за чего могут происходить сбои: падать напряжение в сети, аварийные отключения света, а иногда возникают замыкания проводки и возгорания.
Еще один фактор доказал, что майнинговое оборудование работает непрерывно. Со стороны улицы в окне установлен вентилятор, температура выходящего из него воздуха составила +40 градусов согласно показаниям тепловизора. Во время проверки хозяина квартиры дома не было, но позднее он пустил в жилье проверяющих, где специалисты обнаружили работающие машинки для добычи криптовалюты.
Как отметил иркутянин, он пользуется паяльной станцией для заработка, а майнинговые машинки нужны ему для обогрева и просушки комнаты, где произошел пожар. Мужчина даже предоставил справку: пожар действительно был, но с его момента прошло более 10 лет, а в настоящее время в квартире ни следов пожара, ни затопления не обнаружено. УК также опровергла необходимость в круглосуточном и круглогодичном использованием теплового оборудования в жилье.
По решению Свердловского районного суда майнер должен заплатить свыше 260 тысяч рублей за потребленную электрическую энергию по коммерческому тарифу. Мужчина с решением не согласился и подал апелляцию. Иркутским областным судом первоначальное решение оставлено без изменений.