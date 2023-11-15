13:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Умер бывший зампрокурора Самарской области Алексей Павлов
Ему было всего 46 лет.
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В среду, 15 ноября 2023 года, скончался бывший заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов. Ему было 46 лет, пишет OBOZ.INFO. Причины его смерти пока неизвестны.
Алексей Павлов служил в органах прокуратуры с 2000 года. Он прошел путь от помощника прокурора Ленинского района Ульяновска до прокурора Пензенской области. Также он работал в Башкирии и Самарской области. В 63 регионе Алексей Павлов с 2015-го по 2021 год трудился на посту заместителя прокурора. Надзорное ведомство в Пензенской области он возглавил в декабре 2021 года.
Прощание с Алексеем Павловым состоится 16 ноября 2023 года в Центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе. Похоронят прокурора на его родине — в Чувашской республике.