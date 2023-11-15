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14:24 (мск), источник: Клопс.ru

Предзимье: в выходные в Калининградской области может пойти снег, а на следующей неделе будет ветрено — синоптики

Устойчивый «минус» ожидается в тёмное время суток.

Сейчас в Монтгомери: Монтгомери: +11° 5 м/с 87% 762 мм рт. ст. +14°

«К выходным ожидаются устойчивые минусовые температуры в темное время суток (до −2…-5°С, при прояснениях и выхолаживании, возможно, и ниже) и слабые плюсовые температуры днём (0…+2°С), не исключены слабые осадки в виде снега. Впрочем, уже в начале/к середине следующей недели, вероятнее всего, ожидается выход очередных атлантических циклонов, которые принесут с собой осадки, потепление и усиление ветра», — говорится в сообщении.

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