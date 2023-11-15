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16:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

Зоопарк Казани показал желтогрудую куницу

Казанский зооботсад поделился видеороликом с куницей (харза) ярко-желтого окраса шубки.

Как сообщили сотрудники зоопарка, шея, грудь и бока куницы покрыты шерстью золотисто-оранжевого цвета, а голова и лапы окрашены в темно-бурые оттенки.

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Отмечается, что обитают такие хищники в самых разнообразных уголках Земли, однако наилучшее место для зверенка — лес.

«Это очень активные, цепкие и быстрые куницы. Помимо отличного зрения, слуха и обоняния природа наделила харзу способностью быстро бегать», — говорится в сообщении.

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