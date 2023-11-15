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16:27 (мск), источник: Om1.ru

В Советском округе Омска появятся 18 катков

Публикуем адреса.

Источник: Om1.ru

Как сообщает мэрия Омска, в Советском округе к зиме будет оборудовано 18 ледовых катков. Рабочие уже очистили территорию коробок от лишней поросли и отремонтировали борта.

Выйти на лёд можно будет во дворах домов по адресам:

  • Мира, 2А
  • Мира, 10
  • Мира, 34Б
  • Химиков, 6
  • Химиков, 40
  • Нефтезаводская, 38А
  • Энтузиастов, 5
  • Киселёва, 12
  • Коммунальная, 25
  • Глинки, 2
  • Заозёрная, 24
  • Заозёрная, 26
  • Заозёрная, 27
  • Заозёрная, 40
  • Магистральная, 59А
  • Центральная, 10
  • Бархатовой, 11
  • Загородная, 29

Ранее мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что традиционные городские ёлки мэра пройдут, как и год назад, в Цирке.

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