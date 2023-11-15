16:27 (мск), источник: Om1.ru
В Советском округе Омска появятся 18 катков
Публикуем адреса.
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Как сообщает мэрия Омска, в Советском округе к зиме будет оборудовано 18 ледовых катков. Рабочие уже очистили территорию коробок от лишней поросли и отремонтировали борта.
Выйти на лёд можно будет во дворах домов по адресам:
Ранее мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что традиционные городские ёлки мэра пройдут, как и год назад, в Цирке.