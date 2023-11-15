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18:10 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Ташкенте перекроют ряд улиц из-за массовых забегов

Часть улиц города перекроют за два дня до спортивных мероприятий.

Источник: Uznews

Как сообщает пресс-служба хокимията Ташкента, 19 ноября в Ташкенте пройдут международные соревнования по массовому забегу «Янги нафас» и «Экиден», посвященные Дню Государственного флага и Дню Конституции Республики Узбекистан.

В связи с мероприятиями несколько улиц города будут временно перекрыты..с 00:00 17 ноября до 12:00 19 ноября:

  • отрезок улицы Афросиаб от пересечения с улицей Ислама Каримова до пересечения с улицей Бешагач;

с 06:30 до 09:30 19 ноября:

  • улицы Ойбека, Нукус и Абдуллы Кадыри от пересечения улицы Афросиаб с улицей Ислама Каримова.

В администрации города порекомендовали водителям пользоваться объездными дорогами.

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