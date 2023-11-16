05:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Около Бабра в Иркутске установили сердце из байкальского льда
Скульптура создана в рамках проекта Ледовый город «Счастье чистой воды».
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В Иркутске прошло открытие проекта Ледовый город «Счастье чистой воды». В связи с этим на площади около скульптуры Бабра установили сердце из байкальского льда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По словам художественного руководителя фестиваля-конкурса «Иркутский Алфавит» Евгения Тимковича, лед привезли с Куркутского залива. Вес ледяного сердца составил 700 килограммов.
— Проект Ледовый город «Счастье чистой воды» считается главным туристическим мероприятие года. В центре Иркутска появятся ледовые скульптуры, арт-объекты, интерактивные площадки. Главная цель — подчеркнуть уникальность нашего города, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
До конца декабря планируется установить арт-объекты с иллюминацией вдоль туристического маршрута «Зеленая линия».