03:18 (мск), источник: РИА Новости
В Приморье в ДТП с автобусом пострадали дети
Минздрав: в Приморье в ДТП с автобусом пострадали восемь детей.
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Восемь детей получили травмы в ДТП с автобусом в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
«На место ДТП с автобусом оперативно выехали бригады скорой помощи Надеждинской больницы. В ДТП травмы получили восемь детей, шесть из них будут госпитализированы во Владивостокскую клиническую больницу № 2, два пассажира после осмотра медиками отправлены на амбулаторное лечение», — сказал собеседник.
Комментарием полиции об обстоятельствах ДТП РИА Новости пока не располагает.
Как утверждается в соцсетях, школьный автобус перевернулся с детьми в Надеждинском, когда из-за гололеда на трассе решил развернуться, но улетел в кювет.