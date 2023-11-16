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03:18 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье в ДТП с автобусом пострадали дети

Минздрав: в Приморье в ДТП с автобусом пострадали восемь детей.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Восемь детей получили травмы в ДТП с автобусом в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

«На место ДТП с автобусом оперативно выехали бригады скорой помощи Надеждинской больницы. В ДТП травмы получили восемь детей, шесть из них будут госпитализированы во Владивостокскую клиническую больницу № 2, два пассажира после осмотра медиками отправлены на амбулаторное лечение», — сказал собеседник.

Комментарием полиции об обстоятельствах ДТП РИА Новости пока не располагает.

Как утверждается в соцсетях, школьный автобус перевернулся с детьми в Надеждинском, когда из-за гололеда на трассе решил развернуться, но улетел в кювет.

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