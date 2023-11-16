«Я просто уйду». Как в хабаровских школах травят педагогов

В последнее время буллинг в школах Хабаровска вышел за пределы детских коллективов — не менее жесткой травле стали подвергаться и многие преподаватели. Ученики доводят педагогов до нервного срыва, жалуются на них родителям по малейшему поводу — а взрослые, в свою очередь, пишут гневные письма в вышестоящие инстанции. Как следствие, учителя не выдерживают давления и увольняются.
Насколько остро стоит проблема и какими способами можно защитить педагогов от нападок нерадивых учеников и их родителей, разобрался «АиФ-Дальинформ».
«Пожаловаться может любой ребёнок»
Недавно в одной из школ Железнодорожного района подрались двое учеников — их разняла и отчитала учительница. Ситуация рядовая — только вот один из драчунов пожаловался на преподавательницу своей родственнице, а та рассказала обо всём хабаровскому общественному деятелю.
«Вместо того, чтобы разобраться в проблеме объективно, этот псевдообщественник пришёл в школу, начинал устраивать троллинг и всячески принижать учительницу. И педагог сказала: “Я правильно сделала, что наказала этих ребят. Но если эта ситуация всплывет выше, я просто уйду”. При этом педагог хороший — работает в несколько смен, берёт допнагрузку, дополнительно развивает детей по совершенно разным направлениям», — поделился в беседе с «АиФ-Дальинформ» сопредседатель Совета отцов города Хабаровска Андрей Никонов.
О случившемся узнал классный руководитель и учитель истории школы № 80 Владислав Кушниренко. Педагог высказал претензии «бузотёру», который устроил шумиху ради самоутверждения — и после этого заранее решил обезопасить себя.
«Владислав сказал: “Я не хочу повторения истории, когда в ответ на замечание на тебя пишут заявление в прокуратуру”, и в начале ноября сложил полномочия учителя истории. Преподавать он больше не будет», — приводит Никонов слова уже бывшего учителя.
Как отметил сопредседатель Совета отцов, сейчас ведётся много разговоров о буллинге детей в школах, но травля учителей пока не получила широкого обсуждения — хотя она существует и наносит вред образовательной системе не в меньшей степени.
«На сегодняшний день в большинстве случаев учитель является беззащитным. Любой ребёнок может сказать: “Я пожалуюсь родителям, я напишу на вас в прокуратуру”, после чего начинаются проверки и прочее», — сказал собеседник.
От буллинга страдают не только сотрудники школ, но даже работники дошкольных заведений.
В начале августа этого года детский сад на улице Сысоева, 10 обнесли забором из профнастила с натянутой поверх колючей проволокой. Это вызвало негодование множества горожан, и ограждение вскоре убрали. Но как потом выяснилось, поставили его не просто так.
«В этот садик пытался устроить ребёнка один родитель. Столкнувшись с отказом, хабаровчанин решил затравить педагогов. Для этого он воспользовался своим влиянием в управляющей компании поблизости и “нанял” в помощники молодых людей», — рассказал Никонов.
На несколько недель жизнь садика превратилась в ад. Подростки проникали на территорию заведения и занимались хулиганством: раскладывали камни на беседках, топтали цветы и стреляли по окнам из пистолетов с пластиковыми пульками.
«Гадят, в прямом смысле этого слова. Какая эстетика, когда под вопросом безопасность малышей?» — писали жители города в соцсетях, заступаясь за неблаговидный, но надёжный «тюремный» забор.
Как подчеркнул сопредседатель Совета отцов, хотя общественная организация создана для того, чтобы защищать детей, она ещё и стремится привить подрастающему поколению правильные ценности. А издевательство над воспитателями и нянями в число этих ценностей не входит: «Мы всегда выступаем за детей, но в данном случае правда на стороне взрослых».
В разговоре с «АиФ-Дальинформ» начальник управления образования городской администрации Татьяна Матвеенкова выделила два типа буллинга, которому подвергаются учителя. Первый возникает из-за недовольства родителей молодыми педагогами, которые не знают всех тонкостей образовательного процесса: «Не всегда эти жалобы являются обоснованными. Бросить камни в человека очень просто — но если учитель что-то не умеет, ему необходимо помочь».
Второй вид травли гораздо более распространён и бороться с ним значительно труднее. Он происходит в тех случаях, когда учитель делает ученику замечание и требует от него соблюдать правила, а тот неадекватно реагирует на претензии, — рассказала Матвеенкова.
Начальник образования уверена — побороть травлю педагогов возможно. Прежде всего, учителям следует чаще собираться с родителями на совместные мероприятия, круглые столы и различные посиделки — так педагог покажет, что он заинтересован в том, чтобы сплотить коллектив и улучшить качество своей работы. Кроме того, родителям необходимо разъяснять не только их права, но и обязанности.
«Родители — первые воспитатели. Именно они должны научить детей таким элементарным вещам, как правила поведения и уважение к старшим. Но перекладывать эту задачу на школу было бы неправильно», — заключила специалист.
Сегодня не существует законов, которые позволили бы защитить учителей от буллинга и психологического насилия со стороны учеников и их родителей. Как рассказала «АиФ-Дальинформ» адвокат Екатерина Семенец, в юридической практике подобных прецедентов крайне мало, хотя она знакома с проблемой не понаслышке — в одной из городских гимназий, отмечает юрист, из-за травли вкупе с непомерной нагрузкой за год уволились шесть учителей.
Адвокат уверена, что ситуация остаётся сложной не из-за отсутствия законов и судебных практик, но скорее по той причине, что родители всё меньше контактируют с учителями — а в случае каких-либо проблем не идут решать вопрос напрямую с педагогами и пишут жалобы в минобразования. Решить этот вопрос помогло бы внедрение в школах процедуры медиации.
«Есть медиативная служба, которая уже действует в некоторых судах и активно применяется в гражданском производстве. Её суть состоит в том, что стороны обсуждают проблему между собой до того, как начнётся судебное заседание. Аналогичная система в школах помогла бы разрешить многие конфликтные ситуации, ведь к общему знаменателю всегда можно прийти за столом переговоров», — выразила уверенность Семенец.
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