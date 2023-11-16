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11:55 (мск), источник: ТК Город

Психанувший должник осужден за оскорбление пристава

Несдержанный на язык житель Приангарья, обидевшийся на судебного пристава, был осужден по административной статье. Теперь вдобавок к уже имеющемуся долгу перед коммунальщиками, ему придется заплатить еще и штраф, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: AP 2023

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП по Иркутской области, неприятности мужчины начались в тот момент, когда он решил не платить вывоз мусора. Когда накопился долг в 15 тысяч рублей, «судебный пристав возбудил исполнительное производство о его взыскании».

И тут у должника, что называется, взыграло ретивое, и он решил … «во всем обвинить пристава». Через Госуслуги мужчина отправил жалобу на сотрудника.

«В своем письме должник выражался некультурно, также там было написано слово, выраженное в неприличной и противоречащей общепринятым нормам морали форме и унижающее честь и достоинство судебного пристава-исполнителя. После прочтения был отправлен рапорт в адрес прокуратуры Иркутска. В прокуратуре возбудили производство по делу об административном правонарушении в отношении мужчины. В итоге должника признали виновным, ему грозит штраф», — написано в соцсетях ГУФССП.

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