Психанувший должник осужден за оскорбление пристава

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП по Иркутской области, неприятности мужчины начались в тот момент, когда он решил не платить вывоз мусора. Когда накопился долг в 15 тысяч рублей, «судебный пристав возбудил исполнительное производство о его взыскании».
И тут у должника, что называется, взыграло ретивое, и он решил … «во всем обвинить пристава». Через Госуслуги мужчина отправил жалобу на сотрудника.
«В своем письме должник выражался некультурно, также там было написано слово, выраженное в неприличной и противоречащей общепринятым нормам морали форме и унижающее честь и достоинство судебного пристава-исполнителя. После прочтения был отправлен рапорт в адрес прокуратуры Иркутска. В прокуратуре возбудили производство по делу об административном правонарушении в отношении мужчины. В итоге должника признали виновным, ему грозит штраф», — написано в соцсетях ГУФССП.