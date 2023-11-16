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10:31 (мск), источник: АиФ Уфа

Башкирию ожидает волна снегопадов в ближайшие три дня

Синоптики Башкирии прогнозируют осадки в виде снега до конца недели.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +5° 3 м/с 81% 766 мм рт. ст. +9°

16 ноября, по данным Башгидромета, пройдет снег с дождем, днем по югу — умеренного. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем −2,+3°.

17 ноября снегопады продолжатся, в южных районах — интенсивность также будет высокая. Возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха ночью и днем останется прежней — в пределах от −3 до+2°.

18 ноября снег, на дорогах гололедица, похолодание. Ночью похолодает до −3,-8°, при прояснениях до −13°, днем −1,-6°.

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