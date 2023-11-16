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09:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани разработали «фонтан будущего», реагирующий на музыку в реальном времени

В столице Татарстана создали концепцию «фонтана будущего», который реагирует на музыку в реальном времени. Ее разработали студенты Казанского энергетического университета во главе с доцентом кафедры «Электроэнергетические системы и сети» (ЭСиС) КГЭУ Виталием Сандаковым.

Источник: ИА Татар-информ

Фонтан представляет собой «устройство автоматического преобразования музыкальных композиций в движение водных струй и реагирования светодиодов в такт музыке», отмечается в презентации (имеется в распоряжении «Татар-информа»).

В отличие от существующих поющих фонтанов (имеющихся, например, в Сочи, Дубае и Лас-Вегасе) «фонтан будущего» должен работать все время и исполнять любые композиции (в том числе гимны стран), отмечают его создатели.

Кроме того, устройство способно реагировать на звук в моменте, обеспечивая ему уникальное световое и водяное сопровождение, создавать эффект танца за счет регулировки напора воды (предусмотрена возможность добавления подвижных механизмов) и транслировать светомузыку на панорамном окне, обеспечивая ощущение звездного неба.

Схема разработки включает программируемый логический контроллер, преобразующий звуковую дорожку в алгоритм, который управляет насосной станцией и светодиодными блоками, пульт управления (экран с ПО, позволяющий выбрать композицию), светодиодное «небо» и светодиодную подсветку под фонтаном, реагирующие на музыку, насосную станцию, динамики и собственно фонтан.

«Так как Казань является городом музыки с 2019 года, мы хотим предложить реализовать наш проект в масштабе города», — отмечают создатели «фонтана будущего».

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