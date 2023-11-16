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08:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Оставить детей дома из-за нового циклона могут родители в Хабаровске

По прогнозам синоптиков, метель будет хозяйничать в регионе 17 и 18 ноября.

Источник: AmurMedia

В связи с погодными условиями, как и в предыдущие годы, решение о направлении ребенка в школу остается за родителем. Пропуски без уважительных причин проставляться не будут, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Управление образования г. Хабаровска.

"Уважаемые родители! 17 — 18 ноября по прогнозу погоды ожидается метель. В школах города сохраняется штатный режим работы. С учетом погодных условий родители самостоятельно принимают решение отправлять детей на занятия или нет.

При этом рекомендуем маршрут до школы планировать заранее с учетом погодных условий.

В этот день новые темы изучаться не будут. Пропуски без уважительных причин проставляться не будут.

Руководителям образовательных учреждений рекомендовано во второй смене уроки завершить не позднее 16.30, чтобы дети добрались до дома в светлое время суток.

Информацию о работе учреждений руководителям рекомендовано заблаговременно разместить в социальных сетях", — сообщается в Telegram-канале (18+) Управления образования.

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