08:06 (мск), источник: AmurMedia.ru
Оставить детей дома из-за нового циклона могут родители в Хабаровске
По прогнозам синоптиков, метель будет хозяйничать в регионе 17 и 18 ноября.
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В связи с погодными условиями, как и в предыдущие годы, решение о направлении ребенка в школу остается за родителем. Пропуски без уважительных причин проставляться не будут, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Управление образования г. Хабаровска.
"Уважаемые родители! 17 — 18 ноября по прогнозу погоды ожидается метель. В школах города сохраняется штатный режим работы. С учетом погодных условий родители самостоятельно принимают решение отправлять детей на занятия или нет.
При этом рекомендуем маршрут до школы планировать заранее с учетом погодных условий.
Руководителям образовательных учреждений рекомендовано во второй смене уроки завершить не позднее 16.30, чтобы дети добрались до дома в светлое время суток.
Информацию о работе учреждений руководителям рекомендовано заблаговременно разместить в социальных сетях", — сообщается в Telegram-канале (18+) Управления образования.