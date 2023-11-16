08:04 (мск), источник: Комсомольская правда
Площадь имени Ленина готовят к Новому году в Хабаровске
Она начнет работать в середине декабря.
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В Хабаровске утвердили концепцию оформления площади имени Ленина к Новому году. Здесь появятся арт-объекты и светящиеся скульптуры, среди которых мотивы русских сказок: жар-птица, тройка коней, яблоня.
— Каждую зиму наша главная площадь преображается, становится популярнейшим местом для семейного отдыха. И этот Новый год — не исключение. Уверен, тепло, которое мы вкладываем в оформление городка, почувствуют все жители и гости города даже в самые сильные морозы, — сказал губернатор региона Михаил Дегтярев.
Для посетителей будут работать домики, где можно погреться и попить чай, прокат зимнего инвентаря, а также откроют снежный замок, фигуры Деда Мороза и Снегурочки и ледяные горки. Для молодых предпринимателей предусмотрят торговые места, где пройдет зимний «Амурфест».
На площади появятся и прошлогодние арт-объекты — елочные шары, шишки, часы, связка мандаринов и коробка с подарками. Площадь заработает в середине декабря.
Внести свой вклад могут и благотворители. Получить всю информацию можно по телефону