08:18 (мск), источник: Комсомольская правда
Красноярские ученые разработали водородный двигатель для арктических условий
Изобретение не требует завоза дизельного топлива, а водород может выделяться из попутного газа.
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Красноярские ученые Института нефти и газа Сибирского федерального университета разработали водородный двигатель для арктических условий. Об этом изданию ТАСС сообщил Владимир Седов, гендиректор компании «Русский водород».
Началось все с работы над электромобилем Tesla. Седов решил установить в машину водородный двигатель, разработанный специалистами компании. Топливный элемент берет из бака водород, а из атмосферы — кислород и преобразует их в электроэнергию. Эти действия увеличили запас хода автомобиля с 400 километров до одной тысячи.
— Принято решение доработать двигатель до условий Арктики. Для Крайнего Севера мы изменили конструкцию, состав катализаторов, охлаждение и подогрев топливного элемента, — говорит Седов.
По мнению разработчиков, преимущество водородного двигателя для Арктики в том, что он не требует завоза дизельного топлива, а водород может выделяться из попутного газа. Помимо этого, такой вид топлива заметно экологичнее.