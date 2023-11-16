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08:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Красноярские ученые разработали водородный двигатель для арктических условий

Изобретение не требует завоза дизельного топлива, а водород может выделяться из попутного газа.

Источник: Комсомольская правда

Красноярские ученые Института нефти и газа Сибирского федерального университета разработали водородный двигатель для арктических условий. Об этом изданию ТАСС сообщил Владимир Седов, гендиректор компании «Русский водород».

Началось все с работы над электромобилем Tesla. Седов решил установить в машину водородный двигатель, разработанный специалистами компании. Топливный элемент берет из бака водород, а из атмосферы — кислород и преобразует их в электроэнергию. Эти действия увеличили запас хода автомобиля с 400 километров до одной тысячи.

— Принято решение доработать двигатель до условий Арктики. Для Крайнего Севера мы изменили конструкцию, состав катализаторов, охлаждение и подогрев топливного элемента, — говорит Седов.

По мнению разработчиков, преимущество водородного двигателя для Арктики в том, что он не требует завоза дизельного топлива, а водород может выделяться из попутного газа. Помимо этого, такой вид топлива заметно экологичнее.

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