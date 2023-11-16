10:33 (мск), источник: Наш Красноярский край
Пушка вернулась на Караульную гору Красноярска
Новое сигнальное орудие сделало первый залп.
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Сегодня, 16 ноября, офицеры и курсанты военно-инженерного института СФУ поместили гаубицу М-30 образца 1938 года на орудийной площадке Караульной горы Красноярска. После монтажа орудия и укрепления его на площадке расчет орудия совершил пробный выстрел. Был проведен замер уровня громкости.
Специалисты отмечают, что орудие звучит тихо, в пределах допустимой нормы. Очевидцы тоже говорят, что звук оказался совсем негромким.
Напомним, возрождение в Красноярске традиции полуденного выстрела из пушки на Караульной горе — инициатива родителей выпускников Военно-инженерного института СФУ, выполнявших боевые задачи в зоне СВО. Большинство жителей города поддержали инициативу придать традиции новый смысл и совершать ежедневный выстрел в знак уважения защитникам Отечества.
По мнению экспертов, 122-миллиметровая гаубица М-30 входит в число лучших образцов советской ствольной артиллерии середины XX века, оно сыграло большую роль в разгроме нацисткой Германии в Великой Отечественной войне. Орудие подарено Фондом имени Героя РФ, генерала армии Виктора Петровича Дубынина. Добавим, от 18-летней традиции полуденного залпа отказались в 2019 году.