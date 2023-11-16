09:13 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Кемеровские власти показали предварительные проекты в зоне реновации
Визуализацию проекта предоставили местным журналистам.
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Администрация Кемерова впервые показала журналистам NGS42.RU, как в будущем может выглядеть один из микрорайонов в зоне реновации Заискитимской части города. Проект неокончательный и находится в стадии доработки.
Застройщиком микрорайона участком 21 га выступает «Фонд развития жилищного строительства». Новые дома построят в границах улиц Гагарина, Соборной, Сибиряков-Гвардейцев. Они будут выходить на набережную Искитимки.
Мы писали, что 650 кемеровчан получили деньги в зоне реновации заискитимской части города. В середине ноября там должны высадить более сотни елей.