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09:13 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кемеровские власти показали предварительные проекты в зоне реновации

Визуализацию проекта предоставили местным журналистам.

Администрация Кемерова впервые показала журналистам NGS42.RU, как в будущем может выглядеть один из микрорайонов в зоне реновации Заискитимской части города. Проект неокончательный и находится в стадии доработки.

Застройщиком микрорайона участком 21 га выступает «Фонд развития жилищного строительства». Новые дома построят в границах улиц Гагарина, Соборной, Сибиряков-Гвардейцев. Они будут выходить на набережную Искитимки.

Мы писали, что 650 кемеровчан получили деньги в зоне реновации заискитимской части города. В середине ноября там должны высадить более сотни елей.

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