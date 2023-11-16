Сцена-ракушка, лужайка для йоги: что изменится в сквере «Каменный городок»

Наполнение сквера «Каменный городок» обсуждали жители и представители общественности на урбан-форуме летом. Было принято решение сохранить концепцию уже существующего сквера в тематике средневековья. Он был создан в конце 70-х гг.
Проектировщики предлагают сделать сквер многофункциональным, чтобы пространство было приспособлено и для большого количества людей, и для уединенного отдыха.
В «Каменном городке» появится сцена-ракушка для проведения мероприятий, которые часто организуют администрация Кировского района, Центр творчества № 3, ГДК «Кировский» и близлежащие учреждения образования.
Также предлагается организовать участок для занятий гимнастикой, йогой и зарядкой. В планах создание площадки для катания на скейтах, самокатах и роликах. На детской площадке предусмотрен игровой комплекс для детей от 7 до 14 лет, научная локация «Природа света» и маятниковые качели. В тени деревьев предусмотрено размещение качелей-диванов и шезлонгов «Шестигранник». Для обустройства зоны отдыха предлагаются парковые скамейки и накладные сидения на существующей стене.
На территории отремонтируют дорожки и тротуары. По периметру смонтируют новое освещение. Продолжат и начатое в этом году в сквере озеленение, сообщает мэрия.
«Сквер “Каменный городок” полюбился горожанам. Здесь проходит много районных мероприятий, жители близлежащих домов проводят время всей семьей. Мы ждем его преображения, которое случится в следующем году благодаря голосованию неравнодушных жителей. Вместе с архитекторами и проектировщиками скрупулезно согласовывали дизайн-проект, стараясь учесть все пожелания и детей, и взрослых для создания комфортной зоны отдыха», — говорит руководитель администрации Кировского района Евгений Бурмистров.
Отметим, решение о преображении сквера принято по результатам рейтингового голосования за общественные пространства, которые благоустроят в 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».