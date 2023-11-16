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16:29 (мск), источник: Piter.tv

В Ленобласти из-за снега за двое суток упало 625 деревьев

Горячая линия «Ленавтодора» круглосуточно принимает заявки водителей по номеру 8 (812) 660−46−47.

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За прошедшие двое суток мокрого снегопада с региональных дорог Ленобласти убрано 625 упавших деревьев. Об этом сообщила администрация Ленинградской области.

Больше всего деревьев упало на востоке региона — в Подпорожском (173 дерева) и Бокситогорском (91 дерево) районах.

Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Горячая линия «Ленавтодора» круглосуточно принимает заявки водителей по номеру 8 (812) 660−46−47.

В Ленобласти из-за снега за двое суток упало 625 деревьев
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16:29 (мск)© Piter.tv
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