16:29 (мск), источник: Piter.tv
В Ленобласти из-за снега за двое суток упало 625 деревьев
Горячая линия «Ленавтодора» круглосуточно принимает заявки водителей по номеру
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За прошедшие двое суток мокрого снегопада с региональных дорог Ленобласти убрано 625 упавших деревьев. Об этом сообщила администрация Ленинградской области.
Больше всего деревьев упало на востоке региона — в Подпорожском (173 дерева) и Бокситогорском (91 дерево) районах.
Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме.
Горячая линия «Ленавтодора» круглосуточно принимает заявки водителей по номеру