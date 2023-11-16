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10:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутске раскупили билеты на поезд Деда Мороза

Он должен приехать 14 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Билеты на поезд Деда Мороза в Иркутске оказались раскуплены в день старта продаж. Об этом свидетельствуют данные сайта.

-Уже через пять минут билетов не осталось, — отмечают также комментаторы в официальных социальных сетях мероприятия.

Согласно расписанию, поезд должен прибыть в Иркутск 14 декабря. Организаторы мероприятия отмечают, что билеты могут еще появиться, предлагают мониторить сайт.

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