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Главные новости 16 ноября
10:50 (мск), источник: АиФ Кубань

Длинные новогодние каникулы одобряют 6 из 10 краснодарцев

Чаще всего длинным новогодним каникулам радуются женщины.

Источник: Freepik

6 из 10 краснодарцев одобряют длительный отдых на новогодние праздники, согласно опросу, проведенному крупным порталом по поиску высокооплачиваемой работы.

60% респондентов считают, что длительные выходные на Новый год дают возможность всей семье побыть вместе и отдохнуть от работы.

15% жителей Краснодара выступают за сокращение новогодних каникул и перенос выходных на майские праздники. 17% признались, что никак не относятся к продолжительности отдыха, так как работают в сменном графике.

Длинным каникулам зимой чаще радуются краснодарцы до 34 лет. Женщины чаще одобряют количество выходных дней в новогодние праздники, чем мужчины — 66% к 55%.

Ранее выяснилось, что почти 80% жителей России хотели бы зимовать в Сочи и Краснодаре.

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