10:50 (мск), источник: АиФ Кубань
Длинные новогодние каникулы одобряют 6 из 10 краснодарцев
Чаще всего длинным новогодним каникулам радуются женщины.
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6 из 10 краснодарцев одобряют длительный отдых на новогодние праздники, согласно опросу, проведенному крупным порталом по поиску высокооплачиваемой работы.
60% респондентов считают, что длительные выходные на Новый год дают возможность всей семье побыть вместе и отдохнуть от работы.
15% жителей Краснодара выступают за сокращение новогодних каникул и перенос выходных на майские праздники. 17% признались, что никак не относятся к продолжительности отдыха, так как работают в сменном графике.
Длинным каникулам зимой чаще радуются краснодарцы до 34 лет. Женщины чаще одобряют количество выходных дней в новогодние праздники, чем мужчины — 66% к 55%.
Ранее выяснилось, что почти 80% жителей России хотели бы зимовать в Сочи и Краснодаре.