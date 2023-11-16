11:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Зимний отдых в Иркутске представили на федеральном туристическом портале
Федеральную кампанию «Сколько зим, сколько зим!» запустили в рамках нацпроекта.
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Федеральная кампания «Сколько зим, сколько зим!» (0+) стартовала в России в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Цель мероприятия заключается в том, чтобы сделать путешествия по стране интереснее, доступнее и комфортнее. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.
На туристическом портале Russia.Travel (6+) можно узнать о популярных местах и форматах отдыха. На ресурсе можно ознакомиться с идеями поездок на новогодние праздники и выходные дни, маршрутами для автомобильных или пеших путешествий.
На интернет-площадке уже опубликовали свеше 60 вариантов зимнего отдыха, в том числе на Байкале и в Иркутске. Также там представлены материалы, которые были подготовлены опытными туристами.