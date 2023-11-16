14:11 (мск), источник: РИА Крым
Как выбрать зимнюю резину
В чем разница между зимними и летними шинами, и почему важно вовремя их менять и правильно ими пользоваться — смотрите в нашей инфографике.
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Оставлять свою машину зимой на летней резине опасно для жизни. Даже если погода аномально теплая, даже если вы пользуетесь исключительно городскими дорогами, которые регулярно очищают от осадков и грязи.
Важно подобрать тип зимней резины под особенности той местности, где вы живете, учесть тип дорожных покрытий и даже вашу манеру езды.