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14:14 (мск), источник: Don24.ru

Ростовчанам рассказали будет ли звучать система оповещения при работе ПВО

Ростовская область, 16 ноября 2023. DON24.RU. Власти Ростова рассказали будет ли звучать система оповещения при работе ПВО.

Источник: AP 2023

«Законодательством Российской Федерации не закреплены требования по задействованию муниципальных систем оповещения в период работы противовоздушной обороны», — рассказали ИА «ДОН 24» в управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

Отмечается, что обломки сбитого силами ПВО над городом летательного аппарата при падении могут разрушить кровли строений, причинить ущерб здоровью людей. Поэтому человеку лучше зайти в ближайшее строение с надежными междуэтажными перекрытиями.

Напомним, ранее администрация города опубликовала список убежищ на случай ЧС.

В управлении также добавили, что снимать на фото и видео работу сил ПВО и выкладывать их в сеть — не рекомендуется. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев пригрозил блокировать на своем телеграм-канале тех, кто выкладывать фото и видео работы ВС РФ.

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