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Главные новости 16 ноября
13:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В епархии рассказали, до какого числа можно будет поклониться мощам Георгия Победоносца в Калининграде

Святыня пробудет в регионе до 19 ноября.

В Калининградскую область мощи великомученика Георгия Победоносца привезут 16 ноября. Сначала их доставят в Черняховск, затем — в Калининград, где они пробудут до 19 ноября.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии,

18 ноября, в субботу, в Кафедральный собор Христа Спасителя на площадь Победы мощи прибудут и будут доступны по графику:

в субботу с 13.00 до 21.00,

в воскресенье с 6.30 до 11.00.

Отмечается, что в субботу каждый час с 13.00 до 16.00 перед мощами будет совершаться акафист святому Георгию. Это такой жанр православной церковной гимнографии, представляющий собой хвалебно-благодарственное пение, посвященное святому.

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