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13:20 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кемеровские власти закупают переносные подавители беспилотников

Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.

Кемеровские власти закупают переносные подавители беспилотных летательных аппаратов. Аукцион появился на сайте госзакупок 14 ноября и продлится до 21 ноября.

Всего в списке необходимых товаров администрация указала два аппарата (стоимостью 390 и 398 тыс. рублей каждый): наземные средства локальной посадочной навигации (радиотехнические, радиолокационные, оптико-электронные и прочие). Закупать их будут за счёт местных бюджетных средств.

Среди требований властей к исполнителю: техническая и консультационная поддержка круглосуточно, экстренные выезды с оборудованием и устранение недостатков в период гарантии.

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