13:52 (мск), источник: CityTraffic.ru
В субботу в Самарской области наступит метеорологическая зима
Это произойдет 18 ноября 2023 года. Правда, уже к понедельнику, 20 ноября, ее решимость поколеблется.
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Как сообщает Центр ФОБОС, метеорологическая зима наступит на большей части Русской равнины до конца недели. Последний из теплых циклонов уходит за Урал, и европейская часть страны остается в зоне арктического вторжения.
Метеорологическая зима — это когда среднесуточная температура воздуха переходит в сторону отрицательных значений. В Самарской области это произойдет 18 ноября 2023 года: ночью синоптики Приволжского УГМС прогнозируют минус 3 — 8 градусов, днем — минус 1 — 6 градусов. В воскресенье, 19 ноября, и в понедельник, 20 ноября, ночью еще холоднее — до минус 13, днем по-прежнему минус 1 — 6 градусов. При этом днем в понедельник ожидаются сильный снег, мокрый снег, гололед, поднимется ветер силой до 20 м/с.
Во вторник, 21 ноября, синоптики также обещают сильный снег, гололед и ветер. Но зима днем сдаст свои позиции — столбики термометров покажут плюсовую температуру.
А пока жителям Самарской области предстоит пережить туманную пятницу, 17 ноября, когда ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, а воздух прогреется до плюс 2 градусов.