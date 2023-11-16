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14:28 (мск), источник: МК.RU Омск

В Омске скончался наставник омского «Иртыша» Корней Шперлинг

Ушел из жизни многолетний наставник футбольной команды «Иртыш» Корней Шперлинг.

Заслуженный тренер России и многолетний наставник команды умер в 76 лет, сообщается в официальном паблике «Иртыша» во ВКонтакте.

Корней Андреевич Шперлинг окончил Омский государственный институт физической культуры в 1968 году. С 1979 по 1985 годы был главным тренером омской футбольной команды.

«Выводил “Иртыш” в 1983 году в первую союзную лигу. Подготовил большое количество игроков в клубы высшей лиги, а также ряд футболистов в сборные СССР, России и других стран», — отмечается в сообщении.

Редакция «МК в Омске» выражает соболезнования родным и близким умершего.

Ранее мы писали, что в Омске скончался известный тренер по самбо и дзюдо Сергей Манаков.

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