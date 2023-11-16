14:44 (мск), источник: АиФ Омск
Омский стенд с Колчаком на выставке «Россия» вызвал противоречивую реакцию
Посетители не сошлись во мнениях, стоит ли посвящать ему целый стенд.
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На выставке «Россия» в Москве стенд от Омской области с Колчаком вызвал противоречивые отзывы посетителей. Их мнения спросил корреспондент omsk.aif.ru.
Представители более старшего поколения со скепсисом отнеслись к его фигуре. Кроме того, их взволновало и оформление стенда — так одна из посетительниц, Марианна, отметила, что исторические книжки нужно не выставлять на публику, а правильно хранить.
Впрочем, поколение моложе сдержанно отреагировало на Колчака. Уроженка Сибири и жительница Москвы Оксана подчеркнула, что к нашей истории, как бы противоречивой она ни была, нужно относиться с уважением. Женщина призналась, что Омск в целом у нее и так ассоциируется с Колчаком.
Мнение по поводу выставленных книг тоже у двух посетительниц разное: Оксана сказала, что исторические экземпляры книг показывают, что из прошлых эпох сохранилось сейчас, и помогают заинтересовать зрителей.
Напомним, сегодня на Международной выставке-форуме «Россия» день Сибирского федерального округа. А уже завтра Омская область торжественно презентует свой стенд в День Омского региона.