15:04 (мск), источник: Аргументы и факты
Удар по карманам. Цены на одежду могут взлететь из-за протестов в Бангладеш
Виной тому беспорядки в Бангладеш — стране площадью с Вологодскую область и населением больше, чем в России.
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Протесты в маленькой стране размером с Вологодскую область могут стать причиной дефицита одежды на полках магазинов по всему миру. Все дело в том, что Бангладеш — главная, наряду с Китаем, мировая фабрика по производству одежды. Там сейчас люди недовольны нищенской зарплатой, которую им платят на местных швейных фабриках. В случае, если их протест закончится увеличением зарплаты, это приведет к тому, что поднимутся и цены на одежду во всем мире, в том числе в России.
Бангладеш — очень бедная и самая перенаселенная страна на планете. Здесь живут почти 170 млн человек — больше, чем в России. При этом все они умещаются на территории равной Вологодской области (площадь Бангладеш — 148 460 км²).
Она находится в Южной Азии, с трех сторон окружена Индией, граничит с Мьянмой и омывается водами Бенгальского залива. Здесь находится самый длинный в мире пляж Кокс-Базар протяженностью 120 километров.
Раньше стран была известна под названием Бенгалия — по названию бенгалов, самой большой местной народности. Когда-то Бенгалия была колонией Великобритании, потом частью Пакистана, от которого отсоединилась в результате войны.
Бангладеш — очень грязная страна. Нормы ВОЗ здесь превышены в десять раз. Ситуация близка к экологической катастрофе. Например, основная транспортная артерия Бангладеш, река Буриганга считается мертвой. Все потому, что местные веками сбрасывали туда отходы жизнедеятельности. Теперь эту вода нельзя не только пить, но даже использовать для хозяйственных целей. Правда, бенгальцы все равно это делают.
Многие здесь зарабатывают всего один-два доллара в день, а хорошим доходом считается сумма в $100−150 в месяц. Все дело в огромном населении. Убийственная конкуренция за рабочие места создает ситуацию, когда миллионы человек готовы работать на любых условиях и с точки зрения развитых стран почти даром.
Пять долларов в день получают рабочие на судоразделочных верфях в Читтагонге, где утилизируется почти половина мирового объема списанных судов. Они делают это без социальной защиты, наплевав на технику безопасности и медицинское обслуживание, без выходных.
Еще здесь есть один большой город-бордель — Даулатдия. И женщины работают там не от хорошей жизни, а потому, что у них нет других способов заработать на существование.
В небольшом Бангладеш шьют свою одежду Levi’s, Zara, Gap, H&M, CalvinKlein, Marks&Spencer, HugoBoss и многие другие известные бренды. Привлекает их всех сюда одно — очень дешевый ручной труд. Минимальная зарплата швеи в Бангладеш — всего $70 в месяц. Как оказалось, ни автоматизация, ни искусственный интеллект пока не могут конкурировать с голодными людьми, которые готовы за копейки из-за недостатка другой работы часами вручную шить шорты «Адидас».
Местное правительство не только не борется с такими низкими оплатами, но, напротив, даже поддерживает эту тенденцию. Дело в том, что на швейную индустрию приходится 80% годового экспорта страны в размере $55 млрд. Это 35% годового валового внутреннего продукта Бангладеш.
В число покупателей продукции входит и Россия. Мы получаем не только одежду, но и домашний текстиль — постельное белье, полотенца, занавески, скатерти, ковры и коврики, предметы текстиля для кухни и многое другое.
Кризис швейной индустрии в Бангладеш начался с пандемии COVID-19. Из-за этого местные компании потеряли заказы. Далее из-за кризиса крупные бренды стали сокращать объем выкупаемых товаров. Это привело к сокращению валютной выручки и задержке в выплатах и без того небольшой зарплаты.
Между тем проблемы в швейной отрасли в Бангладеш копились уже давно. Это не только низкая зарплата, но сами условия труда. Например, хроническое несоблюдение техники безопасности. В 2013 году в городе Савар обрушилось здание RanaPlaza, в котором находились несколько круглосуточных предприятий по пошиву одежды. Угрожающие трещины в здании были обнаружены накануне. Власти отдали приказ об эвакуации объекта. Приказ был выполнен находившимися на первом этаже банком, магазинами и кафе, а вот работавшие выше швеи по распоряжению работодателей работу не прекратили. В результате, когда на следующий день здание обрушилось, под обломками было обнаружено более 2,5 тыс. человек. 1136 из них погибли.
С приходом пандемии COVID-19 все эти проблемы наложились друг на друга. В результате в начале ноября начались первые протесты работников швейных фабрик, которые требовали повышения зарплаты и улучшения условий труда. За короткое время к протестам присоединились практически все работники отрасли.
7 ноября власти объявили о повышении минимальной заработной платы до $113 в месяц. Однако эта уступка была отвергнута протестующими, которые говорят, что заработная плата просто не поспевает за инфляцией. По данным Бюро статистики Бангладеш, инфляция выросла до 9% в период с 2022 по 2023 год — самый высокий средний показатель за последние 12 лет. Швеи требуют повышения зарплаты до минимума в $227.
Сейчас на долю Бангладеш приходится приблизительно 30% производства всей швейной продукции в мире. Пока швеи бастуют, более 600 только крупных швейных фабрик простаивают. Уже в декабре модные бутики по всему миру могут столкнуться с дефицитом продукции на полках, сообщает CNN.
Мировые западные бренды сейчас во всю оправдываются через СМИ. Дескать, они все эти годы были за повышение зарплат, но просто не знали о катастрофическом положении рабочих. Такие гиганты, как LeviStrauss&Co или H&M сейчас заявляют, что не владеют никакими фабриками в Бангладеш, а просто заключают контракты с тамошними владельцами фабрик.
Однако эксперты считают, что международные гиганты имеют большие рычаги влияния на власти Бангладеш в вопросе зарплат. «Большое давление на мелкие фабрики действительно начинается с брендов и розничных продавцов. И я думаю, что разговору о повышении минимальной зарплаты индустрия моды будет продолжать сопротивляться до конца, потому что для них это — падение прибылей», — заявила преподаватель политики моды в Колумбийском университете Элизабет Клайн.
Главный рычаг давления модных брендов на власти Бангладеш — возможность ухода из страны. Попросту говоря, Бангладеш не единственная бедная страна мира с огромным населением. В действительности быстро перенести производство и заказы в другую страну и начать получать товары приемлемого качества невозможно, тем более что избалованный современный потребитель хочет получить нужную ему одежду немедленно, отмечает эксперт. Однако для Бангладеш продукция швейных фабрик — это львиная доля бюджета. Потеря заказов даже нескольких крупных брендов можно серьезно ударить по стране. Поэтому власти пока и не могут обещать протестующим то повышение зарплаты, которое они требуют.
В любом случае, главный проигравший тут — потребитель. Если бренды уйдут из Бангладеш, ухудшится качество. Если бренды останутся, и при этом будет повышена зарплата рабочих, вещи будут стоить дороже. В том числе и в России. Ведь продукцию швейной промышленности поставляют более 600 бангладешских компаний.