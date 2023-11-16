15:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Метеорологи экстренно предупредили воронежцев о надвигающейся непогоде
Объявлен желтый уровень погодной опасности.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Воронежской области ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий. С 18:00 четверга, 16 ноября, до утра субботы, 18 ноября, в регионе будет действовать предупреждение о гололеде, который ожидается местами по области. Кроме того, в этот же период в результате снегопада вероятно налипание мокрого снега на провода и конструкции. Объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.
Согласно прогнозу Воронежского гидрометцентра, в столице Черноземья с вечера 16 ноября ожидается мокрый снег и дождь. Вероятность налипания мокрого снега также сохраняется. Температура воздуха составит около +2 градусов.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что ночью воскресенья, 19 ноября, в областном центре ожидается мороз. Термометры могут опуститься до отметки −6 градусов.