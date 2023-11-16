Главное
Палестино-израильский конфликт
16:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградка завоевала титул Мисс Великолепие на конкурсе Краса России-2023

24-летняя Алина Кочеткова получила корону Мисс Великолепие.

Источник: Комсомольская правда

В городе Сочи в 28-й раз прошел национальный конкурс «Краса России», где за звание главной красавицы страны боролись 52 претендентки. Волгоград представляла 24-летняя Алина Кочеткова, которая хоть и не выиграла главную корону, но зато завоевала сердца жюри и получила звание «Мисс Великолепие». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказала сама волгоградка.

Алина Кочеткова призналась, что совсем не волновалась во время конкурса — возможно, сказался огромный опыт участия в подобных соревнованиях.

— Я очень рада, что мне удалось принять участие в таком грандиозном проекте, — делится впечатлениями девушка. — Очень рада своей номинации. Краса России — старейший конкурс красоты в нашей стране и самый масштабный! На такие проекты удается попасть далеко не всем желающим.

Подготовка к конкурсу велась в Сочи, участницы приехали в город-курорт еще 2 ноября. Девушки со всей страны продемонстрировали свою походку, костюм, представляющий свой регион, и таланты. На финал соревнований поддержать Алину приехал ее отец.

— Сейчас я пока еще в Сочи с папой, отдыхаем после финала! Погода дождливая здесь сегодня, Сочи очень грустит, что все самые красивые девушки нашей страны покидают этот город. Скоро поедем домой. Очень соскучилась по Волгограду! — призналась девушка.

Звания «Краса России» удостоилась Екатерина Романова из Новокузнецка. В 2024 году девушка отправится представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Земля». Второго звания «Юной красы России» удостоилась Виолетта Егорова из Невинномысска.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Товарищ Си объяснил президенту Байдену, как устроен мир
Жена обнищавшего миллионера Лобанова: «Я спасла его от тюрьмы!»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта