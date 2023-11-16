16:11 (мск), источник: Комсомольская правда
Волгоградка завоевала титул Мисс Великолепие на конкурсе Краса России-2023
24-летняя Алина Кочеткова получила корону Мисс Великолепие.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В городе Сочи в 28-й раз прошел национальный конкурс «Краса России», где за звание главной красавицы страны боролись 52 претендентки. Волгоград представляла 24-летняя Алина Кочеткова, которая хоть и не выиграла главную корону, но зато завоевала сердца жюри и получила звание «Мисс Великолепие». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказала сама волгоградка.
Алина Кочеткова призналась, что совсем не волновалась во время конкурса — возможно, сказался огромный опыт участия в подобных соревнованиях.
— Я очень рада, что мне удалось принять участие в таком грандиозном проекте, — делится впечатлениями девушка. — Очень рада своей номинации. Краса России — старейший конкурс красоты в нашей стране и самый масштабный! На такие проекты удается попасть далеко не всем желающим.
Подготовка к конкурсу велась в Сочи, участницы приехали в город-курорт еще 2 ноября. Девушки со всей страны продемонстрировали свою походку, костюм, представляющий свой регион, и таланты. На финал соревнований поддержать Алину приехал ее отец.
— Сейчас я пока еще в Сочи с папой, отдыхаем после финала! Погода дождливая здесь сегодня, Сочи очень грустит, что все самые красивые девушки нашей страны покидают этот город. Скоро поедем домой. Очень соскучилась по Волгограду! — призналась девушка.
Звания «Краса России» удостоилась Екатерина Романова из Новокузнецка. В 2024 году девушка отправится представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Земля». Второго звания «Юной красы России» удостоилась Виолетта Егорова из Невинномысска.