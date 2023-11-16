15:33 (мск), источник: dostup1.ru
В Челябинске временно изменят маршруты 2 автобусов
В районе ж/д вокзала будут проводиться аварийно-восстановительные работы.
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В Челябинске временно изменится маршрут двух автобусов из-за закрытия движения в районе ж/д вокзала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на мэрию.
Напомним, с 16 ноября в связи с проведением авариийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях в районе дома 7/1 по улице Железнодорожная предусмотрено полное прекращение движения автотранспорта.
Автобусные маршруты № 18 «Автобусный парк — ТРК Алмаз» и № 483 «п. Старокамышинск — гор. Челябинск (ПКиО им. Гагарина)» до окончания работ будут двигаться по Свободы, Степана Разина и Дзержинского.