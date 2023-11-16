16:28 (мск), источник: Калининград.Ru
Расходы бюджета на мост через Калининградский залив оценили в 76,6 млрд рублей
Объект должны построить по концессионному соглашению.
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Расходы бюджета на мост через Калининградский залив оценили в 76,6 миллиарда рублей. Объект должны построить по концессионному соглашению.
Согласно проекту областного бюджета, на 2025 год власти закладывают 1,6 миллиарда рублей на мост, на 2026-й — ещё 202 миллиона. Расходные обязательства региона за пределами планового периода оцениваются в 74,8 миллиарда. Сроки реализации — до 2049 года.
В конце 2022-го губернатор Антон Алиханов говорил, что строительство моста через залив отложили на неопределённый срок. Однако, по словам вице-премьера регионального правительства Александра Рольбинова, власти продолжают работать над проектом. Он уточнил, что строительство «серьёзно подорожало».
В августе 2023 года концессионер — группа «ВИС» — сообщил, что компания ведёт проектирование моста через Калининградский залив.
Ранее предварительная стоимость трассы оценивалась в 51 миллиард рублей. Общая протяжённость дороги составит около восьми километров. Она пройдёт от микрорайона Космодемьянского в посёлок Шоссейное.
Летом 2019 года правительство Калининградской области подписало соглашение о строительстве моста с «Десятой концессионной компанией», входящей в группу «ВИС». Сроки реализации проекта оценили в пять лет. После ввода объекта в эксплуатацию концессионер будет взимать плату за проезд.