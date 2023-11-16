16:21 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU
На маршруте Казань — Аэропорт — Казань запустят дополнительные поезда
Электрички будут следовать без промежуточных остановок.
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(Город Казань KZN.RU, 16 ноября). Между столицей РТ и аэропортом будут курсировать дополнительные пригородные поезда. Это связано с проведением мероприятий в МВЦ «Казань Экспо».
17 ноября электричка № 7602 отправится со станции Казань в 18:24, прибытие назначено на 18:49. В обратном направлении состав № 7601 отбывает в 21:40, в столице РТ он окажется в 22:01.
18 ноября пригородный поезд № 7604 уедет со станции Казань в 18:03 и прибудет на станцию Аэропорт в 18:24. В обратную сторону для электрички № 7603 отправление назначено на 21:30, прибытие — на 21:50.
3 декабря состав № 7606 отбудет со станции Казань в 18:24, на станции Аэропорт он окажется в 18:49. В обратном направлении пригородный поезд № 7605 отправится в 22:10 и прибудет в 22:30.
Электрички будут следовать без промежуточных остановок, сообщает пресс-служба АО «Содружество».