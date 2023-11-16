Главное
Палестино-израильский конфликт
16:21 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

На маршруте Казань — Аэропорт — Казань запустят дополнительные поезда

Электрички будут следовать без промежуточных остановок.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 16 ноября). Между столицей РТ и аэропортом будут курсировать дополнительные пригородные поезда. Это связано с проведением мероприятий в МВЦ «Казань Экспо».

17 ноября электричка № 7602 отправится со станции Казань в 18:24, прибытие назначено на 18:49. В обратном направлении состав № 7601 отбывает в 21:40, в столице РТ он окажется в 22:01.

18 ноября пригородный поезд № 7604 уедет со станции Казань в 18:03 и прибудет на станцию Аэропорт в 18:24. В обратную сторону для электрички № 7603 отправление назначено на 21:30, прибытие — на 21:50.

3 декабря состав № 7606 отбудет со станции Казань в 18:24, на станции Аэропорт он окажется в 18:49. В обратном направлении пригородный поезд № 7605 отправится в 22:10 и прибудет в 22:30.

Электрички будут следовать без промежуточных остановок, сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Жительница Казани перечислила мошенникам более 440 тыс. рублей
В домах Приволжского района Казани почти на сутки отключат воду
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
РЖД