17:46 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ
Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана на пятницу
Астана. 16 ноября. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана на пятницу, сообщает РГП «Казгидромет».
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«В Кызылординской области 17 ноября на западе ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем на востоке области 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
В Атырауской области днем на западе, юге ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. В Атырау 17 ноября ожидается временами сильный дождь. Ночью и утром туман.
В Мангистауской области 17 ноября ночью и утром на западе, юге, в центре ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, в центре области 15−20 м/с. В Актау 17 ноября утром ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15−20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ночью и утром 17 ноября на севере, востоке ожидается туман. В Уральске ночью и утром 17 ноября ожидается туман.
В Актюбинской области ночью на севере ожидается гололед. На севере, востоке области ожидается туман.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, юге, востоке, днем на севере, востоке области ожидается гололед. На западе, юге области ожидается туман.
В Туркестанской области днем 17 ноября на севере, западе ожидается ветер южный, юго-западный 15−20 м/с. В Туркестане днем 17 ноября ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15−20 м/с.
В Акмолинской области на западе, севере, востоке ожидается туман. Ночью и утром на западе, севере области ожидается гололед. В Кокшетау 17 ноября ночью и утром ожидается туман.
В области Абай на западе, севере, в центре ожидается ветер юго-восточный, южный 15−20, порывы 23 м/с.
В Восточно-Казахстанской области на западе, севере, в центре ожидается ветер восточный, юго-восточный 15−20, порывы 23 м/с.