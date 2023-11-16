17:36 (мск), источник: МК.RU Волгоград
В Волгоградской области 21 и 22 ноября прозвучит сигнал учебной тревоги
В Новоаннинском районе области состоятся командно-штабные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации.
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О проведении мероприятий в период с 20 по 23 ноября 2023 года сообщили в администрации Новоаннинского муниципального района.
Также на протяжении двух дней, а именно 21 и 22 ноября, в районе будут звучать пронзительные звуки сирен. Кроме того, проедут специализированные автомобили с включенными проблесковыми маячками в рамках учебных мероприятий.
Население Волгоградской области просят сохранять спокойствие и не пугаться данных звуков, так как это лишь учебная тревога.