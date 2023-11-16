16 ноября, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Какой сегодня праздник: 17 ноября
Этот день является 322-м в григорианском календаре. До конца года остается 46 дней.
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Что интересного произошло 17 ноября
Сегодня отмечается День недоношенных детей. Ежегодно таких деток на планете рождается около 15 миллионов, но, к сожалению, вскоре после рождения более 1 миллиона из них умирают, многие заболевают и становятся инвалидами. Увеличение количества преждевременных родов обусловлено тем, что в последнее время стал более поздним возраст рожающих женщин, повсеместно используются лекарства от бесплодия, часто и необоснованно проводится преждевременная стимуляция кесарева сечения и родов.
Для выхаживания таких детей в больницах необходимо наличие высокотехнологичного оборудования и возможность применения интенсивного ухода. Родители недоношенного ребенка нуждаются в психологической помощи, качественном лечении их малышей и материальной поддержке со стороны государств. Недоношенность — это не приговор, огромное количество не только здоровых, полноценных, но и выдающихся всемирно известных людей были рождены недоношенными, среди них — Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Бонапарт Наполеон и другие.
Также сегодня Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Во всем мире в результате ДТП ежегодно погибают 1,25 миллиона человек, а 20−30 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших — молодежь в возрасте 15−29 лет.
А еще сегодня День студента. Несмотря на то, что современные традиции празднования Дня студентов связаны, в первую очередь, с весельем, история у этого праздника достаточно трагическая. 28 октября 1939 года в оккупированной нацистами Праге состоялась демонстрация студентов и преподавателей в честь годовщины образования Чехословакии. Во время разгона демонстрации войсками оккупантов был застрелен Ян Оплетал — студент медицинского факультета. 17 ноября состоялись его похороны, переросшие в акцию протеста, за которой последовали массовые аресты студентов.
Впервые годовщину этого события отмечал в 1941 году в Лондоне Международный совет студентов, среди членов которого было немало политических беженцев. В 1946 году на Всемирном конгрессе студентов, проходившем в Праге, Международный день студентов был установлен официально.
Также на сегодня в этом году выпадает Международный день отказа от курения. Он выпадает на каждый третий четверг ноября и празднуется с 1977 года. Его инициатором стало Американское онкологическое сообщество. Кому, как ни врачам-онкологам знать, как разрушительно влияет курение на организм человека. От сигаретного дыма страдают в первую очередь легкие. Каким бы заядлым курильщиком вы бы ни были, дайте своему организму сегодня передышку.
Исторические события 17 ноября в мире
1800-й — Вашингтон стал столицей США;
1833-й — Александр Пушкин окончил в Болдине работу над «Сказкой о мертвой царевне и о семи богатырях»;
1869-й — открыт Суэцкий канал;
1913-й — по Панамскому каналу прошло первое судно;
1978-й — Советский Союз сообщает об успешном испытании нейтронной бомбы;
1988-й — Беназир Бхутто избирается премьер-министром Пакистана и становится первой женщиной-лидером мусульманского государства;
1988-й — появляется первая российская программа-антивирус Aidstest Дмитрия Лозинского.
Исторические события 17 ноября в Казахстане
1917-й — выпущен первый номер советской газеты «Новости областного центрального комитета, управляющего Внутренней Ордой»;
1998-й — была образована Гражданская партия Казахстана. Первым секретарем был избран Азат Перуашев;
2011-й — в Талдыкоргане состоялось торжественное открытие нового моста через реку Каратал длиною 152 метра.
Дни рождения знаменитостей 17 ноября в мире
Кто родился 17 ноября в Казахстане
В 1940 году родился Карл Байпаков — член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан. Первый в истории науки Казахстана академик-археолог.
День смерти знаменитостей 17 ноября в мире
17 ноября в православном календаре
Православная церковь в этот день вспоминает святых мучеников Никандра, епископа Мирского и пресвитера Еремея. Святые были схвачены властями за исповедание своей веры и преданы пыткам. Их привязывали к коням, тела их рвали железными крючьями, бросали в горящую печь. Под конец мучители пронзили головы и сердца Никандра и Еремея гвоздями и, бросив их в яму, засыпали землей.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Александр, Иван, Николай, Илья, Григорий.
Народный календарь
По приметам, если в этот день в доме появилось мышей больше обычного, то зима будет суровой.
Появление волнистых облаков, похожих на гребни морских волн, — к скорому наступлению плохой погоды. Вечерняя заря зелёная — к ясной погоде. Куры кудахчут, перебирают перья или ощипываются, гуляют посреди улицы — к снегопаду.