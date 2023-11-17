11:36 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Что почём: сколько стоит не упасть в Хабаровске
Присматриваемся к актуальным приспособлениям для зимней обуви.
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На Хабаровск сегодня обрушился очередной циклон, который принес с собой не только снег, но и дождь. Именно такой тип осадков смогли ощутить на себе горожане в первой половине дня, при этом термометр на здании городской администрации показывал температуру минус три, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Естественно, что падающая с неба вода на земле замерзла, превратив тротуары и дороги в сплошной каток.
По неочищенным от снега и льда тротуарам передвигаться опасно — очень легко упасть и повредить себе что-нибудь. Чтобы обезопасить себя от нерасторопности коммунальщиков, можно приобрести накладные шипы на обувь. Их называют по-разному даже производители, а не только обыватель: «кошки», «когти», «ледоступы», «ледостопы», «ледоходы» или вообще «Система “Антигололед”. Это такая резиновая накладка на подошву, к которой приделаны шипы, которые не дают обуви скользить.
В магазине «Медтехника Life» на ул. Пушкина ледоходы обойдутся в 380 рублей за пару. Размер обуви, для которой они подходят — от 36 до 45, но провизор рекомендует использовать их от 38-го размера, чтобы резина с шипами сидела на обуви более плотно. — Ледоходы у нас разлетаются как горячие пирожки, особенно после того, как у нас тут хозяйничал циклон на прошлой неделе. Очень удобная вещь эти накладки, — рассказывает провизор по имени Юлия.
На Центральном рынке китаянка Линь Ма (Света) предлагает ледоходы по 300 и по 500 рублей, но тут как у Михаила Жванецкого: «Маленькие, но по три, большие, но по пять». То есть до 38-го размера пара накладок с шипами обойдется в 300, больший размер — в 500 рублей..
В «Спортмастере» на Ким Ю Чена ледоходы размещены возле касс, то есть в «зоне импульсивных покупок», актуальный товар. Там «кошки» фирменные, цена соответствующая — 799 рублей. Но накладки не всеразмерные, а с шагом в три размера, например 39−42, 43−45 и так далее..
«Город здоровья» на ул. Ленинградской предлагает всеразмерные накладки по 350 рублей за пару. А вот в находящимся почти напротив магазине «Коробок» ледоходов не оказалось, что немного неожиданно: некоторым может показаться, что такой противоледный «девайс» нужно искать именно там или на рынке..
«Медтехника» на ул. Ленина предлагает ледоходы по 380 рублей, они разного размера, но цена для всех единая. Согласно тексту на упаковке, «Уральский производитель средств индивидуальной защиты» обещает, что резина останется эластичной (это важно при натягивании накладки на подошву) до минус сорока градусов..
В Южном микрорайоне «Медтехника» предлагает два типа ледоходов — по 350 и по 450 рублей, отличие, как и на рынке, только в размерах накладок..
Получается, что в Хабаровске ледоступы выгоднее всего приобретать в магазинах, специализирующихся на продаже медицинской техники, по сути — в аптеках. Хотя лучше, чтобы коммунальщики вовремя убирали снег и лед: на склонах, даже там где есть перила, никто не застрахован от падения — после дождя поручни покрылись ровным слоем льда и удержаться очень трудно.